Akdeniz’de 1000 mülteci kaybı

Birleşmiş Milletler Göçmen Bürosu geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada 2018 yılının başından beri Akdeniz’de ölen göçmen ve mülteci sayısının 960 olduğunu söyledi.

Göçmen Bürosunun basın sözcüsü Joel Millman bir toplantıda “Akdeniz’de bu seneki kayıp sayısı hızlıca düşmeye devam ediyor. Bu seneki kayıplar geçen seneki kayıpların sadece yarısı kadar” açıklamalarında bulundu. Ayrıca Millman’ın açıklamalarına göre 2018 yılının ilk 171 gününde 40,944 mülteci deniz yoluyla Avrupa’ya ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz sene 84.675, 2016 senesinde ise 215.997 idi. Ölüm sayılarının da azaldığına vurgu yapan Millman, 21 Haziran’a kadarki sürede 960 mültecinin vefat ettiğini, geçtiğimiz sene bu sayının 2.133, 2016’da ise 2.911 olduğunu söyledi. Yeni Asya - Mahmut Cemal Çakır

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