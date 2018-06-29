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Akdeniz’de dengeler değişiyor

29 Haziran 2018, Cuma 23:40
İtalyan Eni şirketinin işletmeciliğini yürüttüğü Mısır’ın Akdeniz açıklarındaki Noor sahasında, yaklaşık 2 trilyon 550 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Akdeniz’de keşfedilen bütün doğalgaz sahalarının toplamından daha fazla rezerve sahip olduğu hesaplanan Noor sahasındaki rezervin, resmî olarak açıklanmasının ardından dünyanın en büyük 10 doğalgaz sahası listesine girmesi bekleniyor. Noor sahası, Eni şirketinin 2015’te 850 milyar metreküp ile Akdeniz’deki en büyük doğalgaz keşfini yaptığı Zohr sahası ile aynı blokta bulunuyor. Shorouk adı verilen blokun işletmeciliğini İtalyan Eni şirketi yapıyor.

İsrail tedirgin 

Söz konusu keşfe ilişkin gelişmelerin Tel Aviv borsasında duyulmasının ardından İsrail açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yürüten şirketlerin hisseleri düşüşe geçti. Delek Group hisseleri yüzde 3.42, Delek Drilling yüzde 4.46, Isramco yüzde 3.63, ve Ratio Oil Exploration yüzde 4.70’lik kayıp yaşadı.

Etiketler: akdeniz, doğalgaz
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