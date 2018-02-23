Akdeniz'de doğalgaz gerilimi artıyor

Kıbrıs'ta Rumların tek yanlı doğalgaz arama girişimleri Türk savaş gemileri tarafından bu sabah bir kez daha engellendi. Rumlar adına sondaja giden İtalyan gemisi bir kez daha geri dönmek zorunda kaldı.

Rumlar adına sondaj çalışmalarını üstlenen İtalyan Eni petrol şirketine ait sondaj platformu, daha önce girişinin engellendiği 3. parsele girmeyi yeniden denedi. Dev sondaj platformunun önü Türk donanmasına bağlı 5 savaş gemisi tarafından kesildi. Gemi kaptanına Türkiye’nin bölgede Navtex ilan ettiği hatırlatılarak, rotasını değiştirerek derhal bölgeden ayrılması söylendi. Sondaj gemisi kaptanıyla Türk savaş gemisi komutanı arasında geçen telsiz konuşmalarından sonra Türk savaş gemileri manevralar yaparak sondaj gemisine sadece geri dönüş için bir alan bıraktı. Bölgede gerilimin tırmanması üzerine İtalyan sondaj gemisi geri dönmek zorunda kaldı. Rum Yönetimi Sözcüsü Viktoras Papadopulos, Türkiye’nin bölgede güç kullanarak Rumların doğalgaz aramalarına izin vermediğini iddia etti. Sözcü, savaş gemileriyle sondaj gemisi kaptanı arasında geçen telsiz konuşmalarının kanıt olarak uluslararası topluluğa iletileceğini söyledi. NTV

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