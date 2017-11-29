Akdeniz’de ölen sığınmacılar ‘yine’ 3 bin kişiyi geçti

29 Kasım 2017, Çarşamba 21:00
Birleşmiş Milletler´e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu yıl Akdeniz´i geçerek Avrupa´ya yasa dışı yollardan ulaşmaya çalışırken ölen sığınmacıların sayısının bu yıl içinde 3 bini geçtiğini açıkladı.
IOM bu yıl Akdeniz´de 3 bin 33 sığınmacının öldüğünü veya kayıp olduğunu söyledi. OM´nin Kayıp Sığınmacılar Projesi geçtiğimiz hafta Akdeniz üzerindeki üç ana rotada 24 Kasım itibariyle 2 bin 993 sığınmacının öldüğünü açıklamıştı. Haftasonu Akdeniz´in batısında İspanya´ya geçmeye çalışan sekiz sığınmacının hayatını kaybetmesi ve Yunan adası Midilli´de hayatını kaybeden 10 yaşındaki Afgan çocukla birlikte bu rakam dördüncü kez, aynı yıl içinde art arda 3 bini geçti. Ayrıca yetkililer Libya açıklarında batan bir gemide en az 31 sığınmacı daha olduğunu ve bu kişilerin halen kayıp olduğunu aktardı.
Saymak yetmiyor eyleme de geçmeliyiz
Ekim 2013´de yaşanan ve 360 sığınmacının öldüğü trajediden bu güne Akdeniz´de ölen sığınmacı sayısının 15 bini geçtiğini belirten IOM, bu rakamın son dört yılda dünya genelinde ölen tüm göçmen ve sığınmacıların sayısının yüzde 50´sinden fazlasına denk geldiğini söyledi. IOM Genel Direktörü Lacy Swing yaptığı açıklamada tüm ülkeleri önlem almaya çağırarak “Bunu yıllardır söylemekteyiz ve söylemeye devam edeceğiz: Artık bu trajik istatistikleri saymak yetmiyor. Eyleme de geçmeliyiz” dedi.
DHA
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