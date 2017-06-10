Akdeniz'de yeni göçmen trajedisi

​Akdeniz'in Libya açıklarında bir göçmen teknesinin battığı, olayda 8 göçmenin öldüğü, 100 göçmenin ise kaybolduğu bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Libya açıklarında kaçak göçmen taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi öldü. Teknede bulunan yaklaşık 100 kişi de kayboldu. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'in İtalya ile Libya arasında kalan orta bölümünde bugün yapılan 12 ayrı kurtarma operasyonunda bin 650 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Yılbaşından bu yana İtalya'ya Afrika üzerinden 61 bin 282 göçmen ulaşırken, yaklaşık bin 800 kişi ise öldü. AA

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