Akdeniz'den bir facia haberi daha

Libya'nın Trablus kenti yakınlarında mülteci faciası... Yaklaşık 100 mülteci mültecinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Kıyı güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Libya’nın Trablus kenti yakınlarında mülteci botu battı. 120 kişinin olduğu bottan yaklaşık 100 mülteci kayıp. 23 mültecinin kurtarıldığı belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuşan yetkili aralarında 15 kadın ve çocukların da olduğu 97 kişinin Akdeniz sularında kaybolduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar son 3 yıl içinde 150 bin mültecinin Li,bya'dan İtalya'ya kaçak yollarla geçmeye çalıştığını ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl 5 binden fazla mülteci Akdeniz'de insna kaçakçıları tarafından kullanılan botlarda hayatını kaybetti ve 2016 en büyük can kaybının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti.

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