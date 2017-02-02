Akdeniz'i geçen mülteci sayısı düştü

IOM Sözcüsü Millman, "Akdeniz'de mültecilerin geçişini sınırlayan duvar değil. Akdeniz'deki duvar, bürokratik ve görünmez." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç ve göçmenlerle ilgili örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Sözcüsü Joel Millman, "Ege Denizi'nde 2016'nın ilk ayında 275 sığımacı boğularak hayatını kaybetti. Bu yılın ilk ayında sadece bir sığınmacı öldü." ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk ayında yaklaşık 5 bin 500 sığınmacının Akdeniz'i geçerek, Avrupa'ya ulaştığını anlatan Millman, geçen yıl aynı dönemde 67 bin 375 sığınmacının Avrupa'ya ulaştığı bilgisini vererek, aradaki farka dikkati çekti.

Sığınmacı ölümlerinde de düşüş olduğunu belirten Millman, "Yılın ilk ayında Akdeniz'i geçerek, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 254 sığımacı boğularak, hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı dönemde 370 sığınmacı hayatını kaybetmişti." diye konuştu.

"Bir engel her şeyi değiştirebilir"

Geçen yıla göre Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci sayısında büyük düşüş olmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yasa dışı göçü engellemek için inşa etmek istediğini "Büyük duvarla" açıklayan Millman, "Akdeniz'de mültecilerin geçişini sınırlayan duvar değil. Akdeniz'deki duvar, bürokratik ve görünmez. Son 20 yılda fakirlik, mesafe ve kültürel farklılıklar insanları seyahat etmekten alıkoymadı ve bunun da değişeceğini zannetmiyorum. Psikolojik, bürokratik ve yasadışı duvarlar bir ölçüde etkili olabilir ama sonunda yıkılacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Millman, Akdeniz'de geçen yılın ilk ayında yaklaşık 67 bin sığınmacı Avrupa'ya ulaşırken, Orta Doğu ve Afrika'daki krizlerin devam etmesine rağmen, Avrupa'daki sığınmacı krizi ve alınan önlemler sonrasında bu yıl yaklaşık 5 bin sığınmacının Avrupa'ya giriş yaptığını anımsatarak, "Bir engel her şeyi değiştirebilir. Yunanistan ve Türkiye arasındaki bölgede de bu yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde ülkeler arasında da görünmeyen duvarlar olduğunu ve Afrika ülkeleri arasındaki sınırlar mültecilere açık tutulduğunda, Avrupa'ya gitmektense bazı Afrika ülkelerinden diğerlerine gitmeyi tercih edecek göçmenlerin çıkacağını vurgulayan Millman, bölgesel göçün desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Millman şunları söyledi:

"Birbirine komşu ülkelerin sınırlarının açık olması önemli. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın her zaman açık olması çok önemli bir örnek. Türkiye sınırlarını hiçbir zaman kapatmadı ve insanları kabul etmeye devam ediyor. Bu da göçmen krizini çözmede büyük bir fark yaratabilir."