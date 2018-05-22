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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'Akıbeti Libya gibi olabilir' tehdidi

22 Mayıs 2018, Salı 10:26
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti.

Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta gündemi değerlendiren Pence, Kuzey Kore konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Pence, "Geçen hafta Libya modeli ile ilgili birtakım konuşmalar vardı. Bu konuda Başkan Trump'ın açıkça dile getirdiği gibi, eğer Kim Jong-un bir anlaşma yapmazsa ancak o durumda (Kuzey Kore), Libya modeli ile sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Libya modeli tartışması

Libya benzetmesinin Pyongyang yönetimi gözünde bir tehdit gibi algılandığını hatırlatan spikerin "Bu bir tehdit mi?" sorusuna ise Pence, "Bence bu daha ziyade bir gerçek." yanıtını verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili geçen hafta bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile imzaladığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetmişti.

Danışmanı Bolton'ın "Libya modeli" önerisini reddeden Trump, "Libya modeli çok farklı bir şeydi. Biz Libya'yı önemli ölçüde yok ettik. Kaddafi'yi görevde tutmak şeklinde bir anlaşma yoktu. Eğer (Kuzey Kore ile) bir anlaşma yapamazsak o zaman belki bu model gündeme gelebilir." değerlendirmesini yapmıştı.

Kuzey Kore kızgın

Kuzey Kore'de oldukça olumsuz yankılandığı bildirilen "Libya modeli" açıklamalarının yansımaları sürerken ABD Başkan Yardımcısı Pence'in bir kez daha bu konuyu gündeme getirmesinin tartışmaları alevlendirebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, geçen haftaki açıklamasında, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske girebileceğini açıklamıştı.

AA

Etiketler: abd, pence, kuzey kore
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