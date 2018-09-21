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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'ittifak' değerlendirmesi

21 Eylül 2018, Cuma 17:30
AKP Sözcüsü Çelik, her seçim bölgesinde seçime gireceklerini açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  

Çelik, "(Cumhur İttifakı) Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda bununla ilgili bir somut mekanizma, bir ittifak yapılacak ya da yapılmayacak şeklinde bir formül ortaya çıkmış değildir." dedi.

Ömer Çelik, "Her siyasi meselede Cumhur İttifakı'nın sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz." ifadelerini kullandı. 

Dursun Çiçek'in açıklamalarını değerlendiren Çelik, "Hukuk dışı, siyaset dışı, ahlak dışı bir tutumdur. Bu zihniyete karşı uyanıklığımızı, bu zihniyetle mücadelemizi çok diri tutmalıyız. Şayet böyle başsavcılar varsa, yargı kurumlarının gerekli girişimleri yaparak hukuka bağlı olmayan, Anayasa'ya bağlı olmayan, kumpas zihniyetindeki bu başsavcıları ortaya çıkarması, görevidir." diye konuştu. 

'Siyasette en vahim durumlardan bir tanesi...'

CHP'nin İdlib konusundaki açıklamalarına da değinen Çelik, "Sorduğu bütün sorulara bakın, ya Esad adına sorulmuş sorulardır ya da yabancı bir devletin pozisyonu adına sorulmuş sorulardır. Siyasette en vahim durumlardan bir tanesi siyasi haymatlos olmaktır. Bu şekilde haymatlos olmak durumu doğru bir durum değildir, biraz da trajik bir durumdur." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de Trump'la görüşmesiyle ilgili, "Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir, onlar tarafından bir talep gelirse bunu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ömer çelik, ittifak
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