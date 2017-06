AKPM toplantısında dikkat çeken öneri: ''Nefrete ve Korkuya Hayır''

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2017 Yaz Dönemi Genel Kurulunun gündeminde göç ve terörle mücadele yer aldı.

Yılda 4 kere toplanan AKPM Genel Kurulunun 2017 yılı 2'nci toplantısı, Londra ve Portekiz'deki saldırı ve yangınlar nedeniyle ölenleri anma ile başladı.

Oturuma başkanlık eden İspanyol parlamenter Antonio Gutierrez, "İngiltere'de Finsbury Park Camisi'ne yapılan saldırı, buradaki belirli bir toplumu, Müslümanları hedef almış durumda. Buna 'dur' demek zorundayız. AKPM olarak başlattığımız 'No Hate No Fear' (Nefrete ve Korkuya Hayır) kampanyasını yaymalıyız. Nefret ve korkuyla mücadeleye devam etmeliyiz. Dünyada terör ve nefrete karşı her türlü mücadeleye sayın üyelerden desteklerini sürdürmelerini istiyorum." dedi.

Göç krizi ve terörle mücadele ana gündem

Bugün başlayan ve 30 Haziran'da sona erecek Genel Kurulda, göç krizi ve terörle mücadele ana gündem maddeleri olarak ele alınacak.

Türk heyetinin önerdiği "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı konu, güncel işler oturumunda tartışılacak.

