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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Aksoy: Irak'tan terörle mücadelede işbirliği bekliyoruz

15 Aralık 2018, Cumartesi 11:58
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ın dün akşam saatlerinde Türkiye'nin Bağdat büyükelçisini çağırarak nota vermesi üzerine yaptığı açıklamada, 'Irak'tan terör örgütlerine karşı mücadelede işbirliği bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TSK'nın Irak topraklarındaki PKK unsurlarına karşı düzenlediği operasyonlar ve Bağdat Büyükelçimizin Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılması hakkında açıklamalarda bulundu.

'IRAK HÜKÜMETİNE TERÖR FAALİYETLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI BİRÇOK KEZ HATIRLATILMIŞTIR'

Aksoy yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü, uzun yıllardır konuşlandığı Irak topraklarını ülkemize saldırılar amacıyla üs olarak kullanmaktadır. Bu saldırılar sonucunda onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. PKK terör örgütünün Irak ve Suriye topraklarındaki faaliyetleri Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Irak hükümetine PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği bugüne kadar birçok kez hatırlatılmıştır. Nitekim, Irak Anayasasının 7. maddesi, Irak Hükümetini Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

'IRAK'TAN ANLAYIŞ VE SOMUT İŞBİRLİĞİ BEKLENMEKTEDİR'

Irak hükümetine Türkiye'nin BM sözleşmesinin 51. maddesi gereği olan meşru müdafa hakkını kullandığının altını çizen Aksoy, "İyi komşuluk ilişkilerinin ve terörizmin her türlüsüne karşı uluslararası işbirliğinin genel ilkeleri çerçevesinde, Türkiye terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu anlayışla Irak'a terör örgütleriyle mücadelesinde her türlü destek verilmektedir. Irak'tan da aynı anlayış ve somut işbirliği beklenmektedir. Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir" açıklamasında bulundu.

'OPERASYONLARA DEVAM EDİLECEKTİR'

Operasyonlara devam edileceği mesajını veren Aksoy, "Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı'nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur. Operasyonlar sırasında sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir" dedi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, Irak, PKK, operasyon, Bağdat
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