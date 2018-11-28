Albay Ryan: Türkiye’yi bilgilendirdik

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı sürdürülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Amerikan güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırında oluşturmayı planladığı gözlem noktalarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, gözlem noktalarının amaçlarından birinin, orta Fırat vadisi bölgesinden Türkiye’ye kaçmaya yeltenebilecek IŞİD militanlarının geçiş rotalarını engellemek olduğunu söyledi. Sözcü Ryan, “Bu gözlem noktaları, ilâve şeffaflık sağlayacak ve Türkiye’nin IŞİD unsurlarından korunmasını daha iyi hale getirecek” dedi. VOA’nın haberine göre bir soru üzerine Ryan, gözlem noktalarını oluşturma girişimini ABD Dışişleri Bakanlığı’yla koordine ettiklerini ve bu noktaların Türk sınırı üzerinde olması itibariyle Türkiye’yi de bilgilendirdiklerini kaydetti. Ryan, “Türkiye’ye bunu kabul ettirdiniz mi?” sorusunu “Evet Türkiye’ye bu konuda tam olarak bilgi verildi” şeklinde cevapladı.

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