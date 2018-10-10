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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi''

10 Ekim 2018, Çarşamba 09:15
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Amerikan Washington Post gazetesine yazdığı makalede, "Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan nişanlısı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Washington Post gazetesine bir makale yazdı.

 

Kaşıkçı ile evlenmek üzere olduklarını ve son evrak işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gittiklerini belirten Cengiz, daha sonra nişanlısından haber alamadığını ifade etti.

"Güvende olacağından şüphe etmiyordu"

Cengiz yazısında, "Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi." ifadelerini kullandı.

Hatice Cengiz, dışarıda üç saat bekledikten sonra korku ve endişe duymaya başladığını vurguladı.

Konsolosluk binasındaki görevlilere nişanlısını sorduğunu aktaran Cengiz, "Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi çünkü Cemal'in binadan zaten ayrıldığını söylediler. Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye övgü, Trump ve Suudi Arabistan'a çağrı

Cengiz, şöyle devam etti:

"Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim. Şu anda da Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum."

Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasıyla ilgili Riyad yönetimine de çağrıda bulunan Hatice Cengiz makalesinde, "Ayrıca Suudi Arabistan'ı ve özellikle Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aynı hassasiyeti göstermeye ve konsolosluktaki kamera kayıtlarını yayımlamaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

***

Akşam saatlerinde 3 kişinin girdi

İstanbul'daki Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde 3 kişinin girdiği görüldü.

Başkonsolosluğun arka kapısından 21.30'da giriş yapan 3 kişiden birinin elinde bulunan alet çantası dikkati çekti. Kapıda konsolosluk yetkilisi tarafından karşılanan kişiler, içeride yaklaşık bir saat kaldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.

 

 

AA

Etiketler: cemal kaşıkçı
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