Alimlerden ''Katar'' ve ''Yusuf el-Karadavi'' açıklaması

Bir grup akademisyen, yazar ve kanaat önderi, Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yayınladı.

40'ı aşkın akademisyen, yazar ve kanaat önderinin yayınladığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin işaret fişeği kabul edilip Katar'ı ablukaya alma ve ardından peş peşe gelen hamlelerin, emperyalist güçlerin İslam dünyasını karıştırmaya devam edeceklerini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Açıklamada Müslümanların bir araya gelmemesi, toparlanmaması, vakarlı bir şekilde ayağa kalkmaması, mezhep ve meşrep çatışmaları ile sarsılması için tuzaklar kurulduğu kaydedildi.

Açıklamadan bazı bölümler:

"Katar gündemiyle görülen ve yaşanan olaylar, yeni bir döneme girdiğimizin emarelerini fazlasıyla taşıyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi gibi hatırı sayılır İslam alimlerine reva görülenler; haksızlıktır, akılsızlıktır, izansızlıktır.

Yusuf el-Karadavi ve benzeri alim ve mütefekkirler bu ümmetin yüz akıdır, vicdanıdır! Onlara düşmanlık, İslam'ın kültür mirasına ve ümmet anlayışına düşmanlıktır; emperyalistlerin isteği dışında İslam düşünüş ve yaşayış biçimine düşmanlıktır.

Yusuf el-Karadavi ve benzeri alimlere uygulanan haksız ve hukuksuz eylemin tüm İslam alimlerine yapılmış olduğunu kabul eden bizler, Katar devletinin ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin şahsında emperyalizme karşı duran tüm alim ve mütefekkirlerin yanında olduğumuzu beyan ediyor ve onlara yapılan bu akıl dışı uygulamaya son verilmesini istiyoruz."

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