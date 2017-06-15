"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Alimlerden ''Katar'' ve ''Yusuf el-Karadavi'' açıklaması

15 Haziran 2017, Perşembe 15:01
Bir grup akademisyen, yazar ve kanaat önderi, Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yayınladı.

40'ı aşkın  akademisyen, yazar ve kanaat önderinin yayınladığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin işaret fişeği kabul edilip Katar'ı ablukaya alma ve ardından peş peşe gelen hamlelerin, emperyalist güçlerin İslam dünyasını karıştırmaya devam edeceklerini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Açıklamada Müslümanların bir araya gelmemesi, toparlanmaması, vakarlı bir şekilde ayağa kalkmaması, mezhep ve meşrep çatışmaları ile sarsılması için tuzaklar kurulduğu kaydedildi.

Açıklamadan bazı bölümler:

"Katar gündemiyle görülen ve yaşanan olaylar, yeni bir döneme girdiğimizin emarelerini fazlasıyla taşıyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi gibi hatırı sayılır İslam alimlerine reva görülenler; haksızlıktır, akılsızlıktır, izansızlıktır.

Yusuf el-Karadavi ve benzeri alim ve mütefekkirler bu ümmetin yüz akıdır, vicdanıdır! Onlara düşmanlık, İslam'ın kültür mirasına ve ümmet anlayışına düşmanlıktır; emperyalistlerin isteği dışında İslam düşünüş ve yaşayış biçimine düşmanlıktır.

Yusuf el-Karadavi ve benzeri alimlere uygulanan haksız ve hukuksuz eylemin tüm İslam alimlerine yapılmış olduğunu kabul eden bizler, Katar devletinin ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin şahsında emperyalizme karşı duran tüm alim ve mütefekkirlerin yanında olduğumuzu beyan ediyor ve onlara yapılan bu akıl dışı uygulamaya son verilmesini istiyoruz."

***

Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bolunmus-islam-dunyasi-firsatcilara-yariyor_421809

İttihad-ı İslam’a giden yol

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/halil-elitok/ittihad-i-islam-a-giden-yol_396416

***

Okumak için tıklayınız:

Kardeşlik bağları kopmasın

Katar’a asker gönderirken, son derece hassas ve dikkatli davranılması lâzım

Krizin çözümü diplomaside

Karamollaoğlu: Katar'da atılacak yanlış bir adım bu yüzyılın Kerbelası olur

Kritik görüşmeye dair önemli detaylar...

Katar'dan dikkat çeken yeni adım

İftara katılan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'den ''Katar krizi'' açıklaması

Katar’dan tazminat hamlesi ve açıklama: Suçlamalar çelişkili

''Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz''

ABD'den dikkat çeken 'Katar' isteği...

Katar Dışişleri Bakanı: Listedekilerin büyük bölümünün Katar ile ilişkisi yok

4 ülke 'Katar' ile ilgili ortak bildiri yayınladı

BM'den ''Katar krizi'' hakkında önemli açıklama

Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme

Türkiye sıkıntılı, İsrail memnun

AA

Etiketler: katar, karadavi
Okunma Sayısı: 2793
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.