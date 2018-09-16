Allah’a imanla mafya bir arada olmaz

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, 25 yıl önce mafya tarafından öldürülen bir din adamı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada “Hem Tanrı’ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz” dedi.

Papa, 15 Eylül 1993’te öldürülen Don Giuseppe “Pino” Puglisi’nin 25. ölüm yıldönümü törenlerine katılmak üzere Sicilya’nın başşehri Palermo’ya gitti. Burada yaklaşık 100 bin kişiye hitap eden Papa, “Hem Tanrı’ya inanıp hem de kardeşinden nefret edemezsin, nefretle canını alamazsın. Nefret sözcüğü Hristiyan yaşamından çıkarılmalıdır. Hem Tanrı’ya inanıp hem de mafya üyesi olunamaz. Mafya üyeleri Hristiyan hayatı yaşayamaz.’’ dedi. ‘’Sevgi ya da egoizmden birini seçmek gerekiyor” diyen Papa, “Egoistler eşyaya, paraya, güce, zevke bağlanır. Ama bu yolun sonu kötü biter: Sonunda yalnız ve içleri boş halde kalırlar. Egoistlerin sonu acıklıdır: Boş, yalnız, sadece miras isteyenler tarafından çevrilmiş halde kalırlar” diye devam etti.

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