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31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Alman Bakandan başörtüsü yasağı tepkisi

30 Aralık 2017, Cumartesi 22:00
Almanya’da Berlin eyaletinin Adalet Bakanı Dirk Behrendt, okullarda başörtülü öğretmenlere tahammül etmeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Behrendt, “Berliner Zeitung” gazetesine verdiği röportajda, Anayasa Mahkemesinin, genel başörtüsü yasağının, din özgürlüğünü kısıtladığına ilişkin karar verdiğini hatırlattı. Mahkemenin verdiği kararın Berlin’de de uygulanmasını sağlamak gerektiğini belirten Behrendt, “Okullarda başörtülü genç kadınların ders vermesine, çok dinli bir kent olan Berlin’de tahammül etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. 

‘BU AYRICA EŞİTLİK MESELESİDİR’

Yeşiller Partili Bakan Behrendt, Berlin’de bir okuldan reddedilen başörtülü öğretmenlerin ayrımcılık dolayısıyla tazminat dâvâsı açtığını ve kazandıklarını kaydederek, “Bununla ilgili pek çok dâvâ oldu. Burada bu tazminatları vergilerden ödemek isteyip istemediğimiz mi yoksa ayrımcılığı ortadan kaldırmamız mı daha iyi olur sorusu ortaya çıkıyor. Bu, ayrıca eşitlik meselesidir. Müslüman erkekleri, başörtüsü takmadıklarından dolayı işe alıyoruz. Çaresizlik içinde öğretmen aramamıza rağmen kadınları reddediyoruz. Burada uyumsuzluk var.” değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

Etiketler: almanya, başörtüsü
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