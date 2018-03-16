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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Alman hükümeti cami saldırılarını kınadı

16 Mart 2018, Cuma 18:47
Camileri ve Müslüman kuruluşlarını hedef alan saldırıları "tiksindirici" olarak niteleyen Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bu saldırılara hiçbir gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi.

Alman hükümeti, Almanya'da son günlerde camilere düzenlenen saldırıları kınadı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, camileri ve Müslüman kuruluşlarını hedef alan saldırıları "tiksindirici" olarak niteleyerek bu saldırılara hiçbir şekilde gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi. Faillerin yargı önüne çıkarılması ve hesap vermesi gerektiğine vurgu yapan Seibert, bu tür saldırıların asla hoşgörülemeyeceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Johannes Dimroth da, Bakan Horst Seehofer adına yaptığı açıklamada, camileri hedef alan saldırıları "en sert biçimde" kınadıklarını söyledi. Bu tür olaylara karşı "sıfır hoşgörü" vurgusunda bulunan Dimroth, adalet makamlarının söz konusu olaylar karşısında sert bir tutum benimsemesi gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Seehofer, Bild gazetesine verdiği mülakatta, "İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır" diyerek tepkileri üzerine çekmişti.  Bakan Seehofer, "Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir" şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği askeri harekata gösterilen şiddet içerikli tepkilerin artabileceğini duyurmuştu. Yetkili, bunların boyayla zarar verme, yol kapatma, araçlara zarar verme, işgal ve kundaklama eylemleri şeklinde olabileceğini belirtmişti.

Deutsche Welle Türkçe

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