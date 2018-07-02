Alman hükümetinde istifa krizi devam ediyor

Almanya'da mülteci politikaları konusunda yaşanan anlaşmazlık hükümeti dağılmanın eşiğine getirdi. İstifa etmek isteyen İçişleri Bakanı Seehofer, son bir kez Merkel'le uzlaşma denemesi yapacak.

Almanya’da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mülteci siyaseti yüzünden yaşanan anlaşmazlık sonrası istifası gündeme gelen CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in kararını ertelediği bildirildi.

Alman basınına yansıyan istifa haberlerinin ardından Pazartesi sabaha karşı Münih'te bir açıklama yapan Seehofer, istifa etmek istediği şeklindeki haberleri doğrulamakla birlikte “ara adım” olarak "uzlaşma sağlanması ümidiyle" Pazartesi günü bir kez daha CDU ile görüşeceklerini söyledi.

Partisinin yönetiminin bir araya geldiği toplantıda her iki görevinden de istifa etmek istediğini ve uzlaşma sağlanmazsa bunu önümüzdeki üç gün içinde gerçekleştireceğini söyleyen Seehofer, bundan sonra atacağı adımlara da bu görüşme sonrasında karar vereceğini dile getirdi.

Seehofer, Almanya’nın çıkarları ile koalisyon hükümetinin icraatlarını sürdürebilmesi için mülteci politikası konusunda bir uzlaşma denemesi daha yapacaklarını söyledi. Seehofer, bu sefer uzlaşma sağlanmasını umduğunu da sözlerine ekledi. Bu görüşmenin, Merkel ve CDU’ya yaklaşma çabası olacağına işaret eden Seehofer, “yoksa bugün nihai karar alımıştı” dedi.

CDU yönetiminin de mülteci krizinin aşılması için CSU ile görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Seehofer’in istifası gündemdeydi

Alman basınına yansıyan haberlede, Seehofer’in mülteci krizi yüzünden içişleri bakanlığı ile CSU genel başkanlığından istifa etmek istediği belirtilmişti. Seehofer’in partisinin yönetim kurulu toplantısında istifasını sunduğu ancak CSU Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrint ve partinin önde gelen isimlerinin Seehofer’i bu karardan vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilmişti.

CSU’nun genel başkanlığını 2008 yılından bu yana yürüten Seehofer, geçen Şubat ayında kurulan Alman hükümetinde koalisyon ortağı olarak da İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Hükümet krizi

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Seehofer arasında bir süredir mülteci ve iltica politikaları nedeniyle derin görüş ayrılıkları yaşanıyordu.

Seehofer, bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya’ya girişine izin verilmemesini istiyordu. Seehofer, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle itiraz etmişti.