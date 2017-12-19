Alman turistler, Türkiye'de kendilerini güvende hissetmiyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman turistlerin Türkiye'de kendilerini güvende bulma oranlarının yüzde 5 olduğunu ortaya koydu. Türkiye, Almanlar için Mısır ve Tunus ile aynı kategoride yer aldı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, BAT Gelecek Araştırmaları Vakfı tarafından GfK şirketine yaptırılan anket, Almanların kendi ülkeleri dışında güvenli tatil noktası olarak gördükleri dört ülke ya da bölgenin Avusturya, İsviçre, İtalya ve İskandinavya olduğuna işaret etti.

Almanların en popüler tatil noktası olan İspanya ise çok az farkla güvenli ülkeler grubunun dışında kaldı. Ankete katılanların sadece yüzde 49'u kendilerini İspanya'da güvenli ve rahat hissettiklerini söyledi.

TÜRKİYE, MISIR VE TUNUS'LA AYNI

Almanların klasik tatil bölgelerinden Türkiye, Mısır ve Tunus'ta kendilerini güvende hissedenlerin oranı ise araştırmada oldukça düşük kaldı. Ankete katılan yüz kişiden sadece 5'i Türkiye, Mısır ve Tunus'ta güvende hissettiğini belirtti.