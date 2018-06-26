Alman vekil: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Almanya'ya zarar ettiriyor

Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili Markus Frontmeier, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden Almanya'nın her ay 618 milyon euro (3.400 milyar lira) kaybettiğini söyledi.

AfD milletvekili Frontmeier, İzvestiya gazetesine verdiği demeçte Brüksel'in Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları uzatmasına ilişkin konuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara her zaman karşı çıktığını belirten Frontmeier, yaptırımlar yüzünden aksayan ticari ilişkilerin Almanya'nın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

'HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEYECEK BİR ŞEY İÇİN'

Frontmeier, ekonomisi çoğunlukla ihracata dayalı olan Almanya'nın yaptırımlardan diğer AB ülkelerinden daha fazla etkilendiğini belirterek, "Dünya Ekonomi Enstitüsü verilerine göre, yaptırımlar yüzünden AB'de oluşan tüm kaybın yüzde 40'ını biz yaşıyoruz, her ay 618 milyon euro kaybediyoruz. Neden mi? Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey için, Kırım'ın bölgesel statüsünün değişmesi için…" dedi.

AB, Kırım'ın Moskova'ya bağlanmasından dolayı 2014 yılından beri Rusya'ya yaptırım uyguluyor.

AB, bu ay Kırım ve Sivastopol'e Rusya'ya bağlanmasından dolayı uygulanan yaptırımları 23 Haziran 2019'a kadar uzattı.