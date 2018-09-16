'Almanların bu hareketi tamamen İslâmi bir ahlâk'

Almanya'nın Hessen eyâletine bağlı Darmstadt şehrinde Müslüman bir gurbetçinin çektiği video dikkat çekti. Yol kenarındaki manavdan alış-veriş yapmak için duran gurbetçi tezgahın sahipsiz olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Darmstadt şehrinin dışında bululnan çiftlikte ilginç bir uygulama göze çarptı. Alman çiftçi, tarlasında yetişdirdiği ürünleri topluyor ve ardından yol kenarına kurduğu tezgahta satışa çıkarıyor.Gurbetçi bir Türk vatandaşı ise sebze almak için durduğu yol kenarı manavında kimsenin olmadığını görünce şaşırıyor. Çiftçi sattığı ürünlerin başında durmak yerine tabelaya bir not ekliyor ve şöyle diyor:

"Beğendiğiniz ürünü alınız, ve fiyatını kasaya atınız"

Alman çiftçinin insanlara duyduğu güvenden etkilenen gurbetçi vatandaş bir video çekti ve şunları söyledi:

"Cenab-ı hak Almanlara İman nasip etsin, bu tamamen İslâmı bir ahlak, çok duygulandım ve sevindim. Bediüzzaman Almanlar için "Bahtiyar Almanlar" diyor, işte bu onların haletlerinden bahtiyar bir halet, Rabbim onlara İman nasip etsin."

HABER: FURKAN ENES DURAK