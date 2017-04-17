Almanya Başbakanı Merkel'den ilk açıklama

Alman hükümetinden Türkiye’de yapılan referandum sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel adına yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Türk halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı gösterdiğine vurgu yapıldı.

“Sonucun çok yakın çıkması, Türk toplumunun nasıl derinden bölündüğünü gösteriyor. Bu, Türk yönetimi ve bizzat Erdoğan için büyük sorumluluk demektir. Federal Hükümet zor bir referandum kampanyası sonrasında Türk hükümetinden ülkedeki tüm siyasi ve toplumsal güçlerle saygılı bir diyalog aramasını bekliyor” denilen açıklamada, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından referandum süreci ve anayasa reformunun içeriği bakımından dile getirilen endişelere de dikkat çekiliyor.

Açıklamada, ”Türk Hükümeti, Avrupa Konseyi ve AGİT üyesi olan ve AB’ye aday ülke olarak, AB değerleri, Kopenhag kriterleri, demokrasi ve temel haklar konusundaki bu kaygıları dikkate almalıdır” ifadelerine yer verilirken ayrıca, Türkiye ile hem ikili hem de Avrupa kurumları arasında, en kısa sürede siyasi görüşmelerin gerçekleşmesi gerektiğine de dikkat çekildi.