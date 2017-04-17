"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Almanya Başbakanı Merkel'den ilk açıklama

17 Nisan 2017, Pazartesi 14:16
Alman hükümetinden Türkiye’de yapılan referandum sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel adına yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Türk halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı gösterdiğine vurgu yapıldı.

“Sonucun çok yakın çıkması, Türk toplumunun nasıl derinden bölündüğünü gösteriyor. Bu, Türk yönetimi ve bizzat Erdoğan için büyük sorumluluk demektir. Federal Hükümet zor bir referandum kampanyası sonrasında Türk hükümetinden ülkedeki tüm siyasi ve toplumsal güçlerle saygılı bir diyalog aramasını bekliyor” denilen açıklamada, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından referandum süreci ve anayasa reformunun içeriği bakımından dile getirilen endişelere de dikkat çekiliyor.

Açıklamada, ”Türk Hükümeti, Avrupa Konseyi ve AGİT üyesi olan ve AB’ye aday ülke olarak, AB değerleri, Kopenhag kriterleri, demokrasi ve temel haklar konusundaki bu kaygıları dikkate almalıdır” ifadelerine yer verilirken ayrıca, Türkiye ile hem ikili hem de Avrupa kurumları arasında, en kısa sürede siyasi görüşmelerin gerçekleşmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

DHA

Etiketler: almanya, merkel
Okunma Sayısı: 365
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    48. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya Başbakanı Merkel'den ilk açıklama

    Erdoğan'ın ilk müsteşarı, eski Bakan Dinçer'den referandum yorumu

    Bakan Ağbal: Bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir

    Bediüzzaman'ın dostuydu, darbecilerle yıldızı hiç barışmadı...

    Tefekkür Penceresi: Prens Harry... 'Ölüm' ve 20 yıl sonraki yüzleşme...

    Saat verdi: Meteoroloji'den İstanbul'a önemli uyarı!

    Bayramoğlu yaşanan 'darp' anını anlattı: Benim açımdan acıklı olan...

    YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama

    İşsizlik rakamları açıklandı

    İşte İstanbul'da ilçe ilçe YSK sistemine girilen sonuçlar...

    Dünya tarihi halkoylamasını böyle gördü

    Yeniden yükselişe geçtiler!

    Meral Akşener'den referandum sonuçları hakkında ilk değerlendirme

    ABD'den tarihi referandum ile ilgili ilk açıklama

    Mahkemede biter

    DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi mücadelemiz sonuna kadar sürecektir

    YSK'dan ilk açıklama

    ''Milletin kararına YSK gölge düşürmüştür''

    AB'den referandum hakkında ilk değerlendirme

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mahkemede biter
    Genel

    ABD'den tarihi referandum ile ilgili ilk açıklama
    Yeni Asya'dan Size

    İsimsiz kahramanlara selâm olsun
    Genel

    Mustafa Destici'den ilk açıklama
    Genel

    YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama
    Genel

    Meral Akşener'den referandum sonuçları hakkında ilk değerlendirme
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarihin 17 Nisan’ları
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem nerededir?
    Mehmet KARA

    Referandumun ardından...
    Genel

    Bayramoğlu yaşanan 'darp' anını anlattı: Benim açımdan acıklı olan...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.