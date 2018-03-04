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4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

04 Mart 2018, Pazar 09:54
Almanya İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2017’de en az 950 'İslam karşıtı saldırı' meydana geldi. Bu saldırılar arasında Müslümanlara karşı nefreti kışkırtma ve camilere domuz kanı sürmek de bulunuyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da bir yılda Müslümanlara ve cami ile İslam merkezlerine bine yakın saldırı gerçekleşti. Neue Osnabrücker Zeitung'un Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırdığı haberinde 2017 yılı içerisinde en az 950 İslam karşıtı saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre geçen sene Almanya'da gerçekleştirilen saldırıların neredeyse hepsi aşırı sağcılar tarafından yapıldı. Bu saldırılarda en az 33 kişi yaralandı.

CAMİ DUVARINA DOMUZ KANI SÜRÜLDÜ

Saldırıların en az 60'ı camilere veya İslam merkezlerine yapılırken saldırılar arasında bu binaların duvarlarına domuz kanı sürmek de bulunuyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde 288 İslam karşıtı saldırı meydana gelirken, bu sayı son çeyrekte düşerek 167 oldu.

POLİSİN ELİNDE ÖNCEKİ YILLARLA KIYASLAYACAK VERİ YOK

Haberde İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılının başından bu yana İslam karşıtı saldırılar hakkında veri toplamaya başladığını, o sebepten ellerinde daha önceki yıllar ile kıyaslanabilecek bir veri bulunmadığı belirtildi.

Bakanlığın kayıt altına altığı saldırı çeşitleri arasında Müslümanlara karşı nefreti kışkırtmak, tehdit mektupları yollamak, başörtüsü takan kadınlara saldırmak ve cami ile İslamla ilgili hizmet veren diğer binaların duvarlarına Nazi temalı semboller çizmek ve domuz kanı sürmek bulunuyor.

PEGIDA'NIN EYLEMLERİ DAHİL EDİLMEDİ

Bu 950 saldırıya Almanya'nın "İslamlaşmasına" karşı çıkan 90 kadar protesto yürüyüşü de eklenirken, göçmen ve İslam karşıtı PEGIDA hareketinin eylemleri dahil edilmedi.

Konuyla ilgili gazetenin sorularını cevaplayan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, kayıt altına alınan saldırıların aslında gerçekleşen saldırıların sadece bir kısmı olduğuna inandığını söyledi.

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