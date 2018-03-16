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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Almanya'da 4. Merkel dönemi resmen başladı

16 Mart 2018, Cuma 14:59
Angela Merkel, Almanya'da dördüncü dönem başbakanlığına resmen başladı.

Almanya'da Eylül 2017'de yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisiyle (CDU) tarihinin en kötü sonucunu alan Başbakan Angela Merkel 171 gün süren hükümet kurma çalışmalarının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hükümet kurmayı başardı. Bu süreç Almanya tarihindeki en uzun hükümet kurma dönemi olarak istatistiklere girdi.

İlk olarak 22 Kasım 2005'ta başbakan seçilen Merkel bu koltukta 4 bin 497 gündür oturuyor.

Angela Merkel bu süreçte iki Papa, üç ABD Başkanı, dört Almanya Cumhurbaşkanı, dört Fransa Cumhurbaşkanı ve dört İngiltere Başbakanı ile çalışma fırsatı buldu.

"Helmut Kohl'ün manevi kızı" olarak bilinen Merkel, iki Almanya'nın birleşmesinin ardından 1990 yılında Federal Meclis'e (Bundestag) milletvekili seçildi. 1991 yılında ise Kadın ve Gençlik Bakanlığına ardından Çevre Bakanlığına getirilen Merkel bu görevini 1998 yılında kurulan Sosyal Demokrat Parti - Yeşiller koalisyon hükümetine kadar sürdürdü.

10 Nisan 2000'den bu yana da CDU Genel Başkanı olan Merkel fizik okudu. Babası papaz olan Merkel Hamburg'ta dünyaya geldikten sonra ailesiyle birlikte Doğu Almanya'ya yerleşti. Gençlik yıllarını ve üniversite dönemini burada geçiren Merkel iki Almanya'nın birleşmesinin ardından CDU'da siyaset yapmaya başladı.

Angela Merkel'in Eylül 2015'te bir milyona yakın sığınmacıya Almanya kapılarını açması ülkede kutuplaşmaya yol açmıştı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) bu konuyu gündeme getirerek taban kazandı ve ilk kez aşırı sağcı bir parti Merkel döneminde ana muhalefet koltuğuna oturdu.

Almanya'da 16 yıl 26 gün (5 bin 870 gün) ile en uzun süre başbakanlık görevinde bulunan Helmut Kohl'ün bu rekorunu Merkel'in kırıp kıramayacağı merak konusu. Merkel'in bu rekoru egale edebilmesi için 18 Aralık 2021'ye kadar koltuğunda kalması gerekiyor.

Merkel'in bugüne kadar ortaklık kurduğu partilerin çöküşe girmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Hür Demokrat Parti (FDP), 2009 yılında Merkel ile koalisyon hükümeti kurmasının ardından 2013 seçimlerinde barajı aşamayarak meclis dışında kaldı.

Sosyal Demokrat Parti ise Merkel ile kurdukları her koalisyonun ardından girdikleri her seçimde ciddi oy kaybı yaşadı.

AA

Etiketler: almanya, merkel
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