Almanya’da başörtülüye tazminat

Berlin Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, başörtüsü taktığı için görev yapamayan öğretmene 1,5 maaş tutarında tazminat ödenmesine karar verdi.

Almanya’nın başşehri Berlin’de, başörtüsü taktığı gerekçesiyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmene tazminat ödenmesine hükmedildi. Berlin Brandenburg Eyalet İş Mahkemesinden dün açıklanan kararda, daha önce Berlin İş Mahkemesinin verdiği dâvâya ilişkin kararın haksız olduğuna ve başörtülü olduğu gerekçesiyle çalıştırılmayan öğretmene 1,5 maaş tutarında (yaklaşık 6 bin avro) tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara gerekçe olarak başörtüsüyle öğretmenlik yapmak isteyen kadının, eyaletteki Tarafsızlık Yasası dolayısıyla işe kabul edilmediği ancak bu durumun söz konusu kişiyi dini inançları nedeniyle dezavantajlı duruma düşürdüğü gösterildi.

TEMYİZE GİDECEK Mİ? Kararın Federal İş Mahkemesinde temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi. Öğretmenin avukatı Meryem Haşimi de Alman basınına yaptığı açıklamada, kararın temyize götürülmesi halinde Federal İş Mahkemesinin Tarafsızlık Yasası’nın Anayasa Mahkemesince incelenmesini talep edebileceğini ve böylece yasanın anayasaya uygunluğunun denetlenebileceğini ifade etti. Berlin İş Mahkemesi, bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine açtığı dâvâyı, Berlin eyaletinde 2005’te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası’nı gerekçe göstererek reddetmişti. AA

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