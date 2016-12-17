Almanya’da casusluk yaptığı iddiasıyla bir Türk gözaltına alındı. Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya’da yaşayan Kürtlere ilişkin bilgileri Türk istihbarat birimlerine aktardığından şüphelenilen bir kişi Hamburg polisi tarafından gözaltına alındı.

31 yaşındaki Türk vatandaşının Almanya’da yaşayan Kürtlere ait adres bilgileri, kimlerle irtibatta oldukları, siyasi faaliyetleri ile Kürt dernekleri hakkında topladığı bilgileri Türk istihbaratına aktardığı iddia ediliyor. Gözaltı işleminin perşembe günü gerçekleştiği belirtilirken, cuma günü mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Almanya’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının da Gülen hareketine yakın kişiler hakkında topladıkları bilgileri istihbarat birimlerine aktardıkları yönünde iddialar gündeme getirilmişti. 2014 yılında ise Muhammed Taha G. (58) Ahmet Duran Y. (58) ve Göksel G. (33) adlı üç Türk, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları hakkında bilgi toplayıp casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. DHA

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