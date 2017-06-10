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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Almanya'da 'darbe şakasına' suç duyurusu

10 Haziran 2017, Cumartesi 19:52
​Almanya'da Silahlı Kuvvetlerin, "darbe çağrısı" yaptığı gerekçesiyle bir asker hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin, "darbe çağrısı yaparak suç işlemeye azmettirdiği" gerekçesiyle bir yarbay hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu yarbayın Wildflecken kışlasında 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) misyonu eğitimi sırasında yaklaşık 40 askerin bulunduğu bir ortamda "Alman ordusunda aşırı sağcı eylem planlamakla suçlanan bir çetenin ortaya çıkartılmasından sonra Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in genelleme yaparak tüm orduyu kınamasını" eleştirdiği ifade edildi.

Balkanlar'da ve Afganistan'da görev yapan tecrübeli yarbayın burada "Askerler ağızlarını açmalı veya darbe yapmalı" dediği aktarılan haberde, olayın Askeri İstihbarat Teşkilatına bildirildiği aktarıldı.

Yarbayın daha sonra konuya ilişkin yazılı bir açıklama sunarak, söz konusu sözlerinin "şaka" olduğunu, bunun da o sırada bu şekilde algılandığını ve orada bulunan askerlerin de bu sözler üzerine güldüğü şeklinde savunma yaptığı ifade edildi.

Haberde ayrıca olay sırasında orada bulunan tüm askerlerin ifadelerinin de alındığı belirtildi.

Bonn Savcılığının söz konusu yarbay hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar vereceği, askerin mahkum edilmesi durumunda ordudan atılarak hapis veya para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Savunma Bakanı Leyen, kendisini sığınmacı olarak kaydettirerek Almanya'da ırkçı saldırı planlamaktan tutuklanan üsteğmen Franco A. olayı ortaya çıktıktan sonra Alman ordusunu eleştirerek, "Alman ordusunun bir duruş sorunu ve muhtemelen çeşitli düzeylerde bir yönetim zaafı var." ifadesini kullanmıştı.

AA

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