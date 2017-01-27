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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Almanya'da dışişleri bakanı değişti

27 Ocak 2017, Cuma 15:30
Almanya’da Dışişleri Bakanı Steinmeier'in istifası sonrası yerine Sigmar Gabriel atandı.

Almanya’da cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, görevi bıraktı. Yeni Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel oldu.

Bellevue Sarayı’nda Gabriel’i kabul eden Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ekonomi bakanlığını bırakan Gabriel’i Almanya’nın yeni dışişleri bakanı olarak atadı.

Sigmar Gabriel’den boşalan Ekonomi Bakanlığı görevini ise, Brigitte Zypries üstlendi. Steinmeier’in kabinedeki görevi sona erdi. Frank Walter Steinmeier, 12 Şubat’ta yapılacak seçimde Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

Geçen hafta Almanya’da sonbaharda yapılacak genel seçimlerde başbakan adaylığından vazgeçen Sigmar Gabriel, Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz’u Merkel’e karşı partisinin başbakan adayı olarak duyurmuştu. Gabriel’in SPD genel başkanlığı görevini de mart ayı içerisinde Schulz’a devretmesi bekleniyor.

DHA

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