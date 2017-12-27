Almanya'da elektrik fiyatları sıfırın altına düştü

Son 20 yılda temiz elektrik kaynaklarını teşvik etmek için 200 milyar dolarlık yatırım yapan Almanya'da bu dev yatırım beklenmedik bir duruma yol açtı ve bazen büyük tüketicilere elektrik kullanmaları için para ödenmeye başlandı.

Geçen hafta sonu da ülkede böyle bir durum yaşandı.

Pazar günü ve Pazartesi gününün ilk saatlerinde Avrupa çapındaki büyük bir elektrik ticareti borsası olan EPEX Spot piyasasında, düşük talep, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve yoğun rüzgârın rüzgâr enerjisi santrallerini çok iyi çalıştırması sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü.

Bu "negatif fiyatlama" durumu Almanya'ya özgü değil. Ancak, daha yeşil enerji kaynaklarına yatırımın teşvik edilmesi sayesinde en çok bu ülkede görülüyor.

EPEX Spot verilerine göre bu yıl Almanya'da 100'den fazla kez müşterilere enerji tüketmeleri için para ödendi.

Pazar günü fabrika sahipleri ve diğer büyük enerji tüketicileri, toptan fiyatlamada kullandıkları her bir megavat saat elektrik başına 60 dolar dolayında para aldı.