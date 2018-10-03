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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Almanya'da eski dizel araçlara ilişkin yeni gelişme

03 Ekim 2018, Çarşamba 13:28
Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) Parti, eski dizel otomobillerin trafikten kaldırılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirler konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre, ülkedeki otomobil üreticileri, eski dizel yakıta sahip araç müşterilerine yenisini almaları için teşvikler sunacak ve müşterilere araçlarına egzoz gazını azaltma ünitesi takılması konusunda maddi olarak destek verecek. 

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, otomobil üreticileriyle, eski dizel yakıta sahip araç müşterilerine yenisini almaları için teklif sunma ve egzoz gazını azaltma ünitesi fiyatının tam olarak karşılanması hususunda görüşmeler yapacaklarını belirtti.

Alman hükümet ortakları arasında aylardır eski dizel yakıta sahip olan araçların trafikten men edilmesi durumunda ortaya çıkacak masrafın ve bu araçlara takılacak egzoz gazını azaltma ünitesi fiyatının kimin tarafından karşılanacağı konusunda tartışmalar yaşanıyordu.

Araç sahiplerine cazip teklifler sunulmasına, ülkedeki her otomobil kullanıcısının ekonomik olarak yeni model alacak durumda olmadığı gerekçesiyle SPD tarafından itiraz edilmişti.

Bazı Alman otomobil üreticileri eski dizel araçların emisyon kontrol sistemi için yeni teknolojilerle donatılmasına, kendilerine milyar avroluk masraf çıkaracağı için sıcak bakmazken, bazıları bu konuda teklifler sunacaklarını açıklamıştı.

Egzoz gazını azaltma ünitesi takılmasının fiyatı yaklaşık 3 bin avro olarak hesaplanırken, otomobil üreticilerinin yeni araçlar için 10 bin avroya kadar teşvik vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Danimarka Enerji ve İklim Bakanlığı’nın 2030'dan itibaren yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamak için yasa teklifi hazırlayacağı bildirildi. Daha önce, İngiltere ve Fransa 2040 yılından itibaren yeni benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını açıklamıştı.

AA

Etiketler: almanya, dizel araç
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