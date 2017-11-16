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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Almanya'da evsizlerin sayısı son üç yılda yüzde 150 arttı

16 Kasım 2017, Perşembe 11:38
Alman Evsizlere Yardım Çalışmaları Birliği'nin (BAG) açıkladığı son araştırma verilerine göre, kalacak evi olmayanların sayısı son üç yılda yüzde 150 oranında artarken, evsiz çocukların sayısı 32 bini buldu.

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya'da kalacak evi olmayanların sayısı 2016'ya göre 350 bin artarak 860 bine çıktı. Bu kişilerden yaklaşık 52 bininin sokakta yaşadığı açıklandı. Bu sayı Avrupa genelindeki evsizlerin toplamının yarısını oluştururken, aynı zamanda 2014 yılına göre yaklaşık üçte birlik bir artış anlamına geldiği aktarıldı.

BAG Başkanı Thomas Specht, kalacak evi olmayanların sayısının 2014'ten bu yana yüzde 150 oranında arttığına dikkat çekti. Bu sayıya 2016'da evi olmayanların yarısından fazlasını oluşturan 440 bin resmi iltica başvurusu kabul edilmiş kişiler de dahil edildi. 860 bine çıkan sayının 2018'de 1 milyon 200 bine ulaşacağı belirtildi.

Specht, evsiz sayısındaki artışın yegâne müsebbibinin göçmenler olmadığının altını çizdiği konuşmasında, bunda on yıllardır devam eden yanlış iskân ve yoksullukla mücadele politikalarının etkili olduğunu söyledi.

Alman Evsizlere Yardım Çalışmaları Birliği yöneticisi Karin Kühn de Almanya'da yeni kurulacak koalisyon hükümetinden bir barınma zirvesi düzenleyerek bu konuda acil bir ulusal eylem planını devreye sokmasını istedi.

Evsiz çocuk sayısı 32 bin

BAG'ın yayımladığı son istatistik evsizlerin demografik yapısına dair bilgiler de içeriyor. Araştırmaya göre, evsizlerin üçte ikisi yalnız yaşıyor, üçte biriyse partneri ya da çocuklarıyla. Evsiz çocukların sayısıysa 32 bini buluyor.

BAG Başkanı Specht, Almanya'da kiraları ödenebilir düzeyde olan konut sayısının giderek azaldığına dikkat çekti. Specht, devlet desteği sağlanan ve sosyal konut diye tabir edilen evlerin sayısının ise 1990 yılından beri yaklaşık yüzde 60 oranında azalarak 2016'da 1 milyon 200 bine düştüğünü belirtti. Son istatistiklere göre, 2020 yılında 170 bin evin devlet desteği dışında kalacağı vurgulandı.

BAG'a göre hali hazırda Almanya'da 11 milyon daireye ihtiyaç var. 

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