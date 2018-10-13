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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Almanya'da onbinler ırkçılığa karşı yürüyecek

13 Ekim 2018, Cumartesi 15:55
Almanya’nın başkenti Berlin’de on binlerce kişinin katılımıyla bugün ırkçılığa karşı bir gösteri düzenleniyor. “Parçalanamaz” sloganıyla düzenlenen gösteriye Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün "Açık ve özgür bir toplum için – Dışlama yerine dayanışma” sloganıyla ırkçılığa, ayrımcılığa, Akdeniz’deki sığınmacı ölümlerine ve sosyal hakların budanmasına karşı bir gösteri düzenleniyor. Gösteriye organizatörlerin verdiği rakama göre 40 bin kişinin katılımı hedefleniyor.

Almanya saati ile saat 13:00'te Berlin Alexanderplatz'da biraraya gelecek olan göstericiler, Leipzig Caddesi üzerinden Potsdam Meydanı’na oradan tarihi Brandenburg Kapısı'na ve ardından Zafer Sütunu’na yürüyecek. Burada ünlü şarkıcı Herbert Grönemeyer ve Die Ärzte'nin de sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Gösteriye çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika, parti ve kiliseler çağrıda bulundu.

Maas: Biz parçalanamayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da gösteriye destek verdi. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir mülakat veren Maas "Bu kadar insanın sokağa çıkacak olması ve açık bir tutum sergilemesi harika bir işaret: Biz parçalanamayız" dedi. Almanya'nın bölünmeye izin vermeyeceğini belirten Maas "Hele hele sağ popülistler tarafından" diye konuştu.

Almanya'da çoğunluğun hoşgörü ve dünyaya açık olmayı savunduğunu belirten Maas yeni milliyetçiliğin hiçbir sorunu çözmediğini söyledi. Maas "Tecrite değil uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Gelinen yer, ten rengi, din ve hayat tarzlarındaki çeşitlilik bizim için bir tehdit değil zenginliktir" diye konuştu.

Gösteriye çağrı yapan kurumlar arasında yer alan Alman mültecilere yardım örgütü Pro Asyl de Almanya'da "bir sığınmacı politikasından daha fazlasına ihtiyaç olduğunu" duyurdu. Sorunun "ortak yaşamanın temeliyle" ilgili olduğunu belirten Pro Asyl yöneticisi Günter Burkhardt "İnsan haklarının ve hukuk devletinin her an devrilebilir durumda olduğu bir noktadayız ve bunun olmaması için bizim tarafımızdan mücadele edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Almanya, ırkçılık, Berlin, gösteri
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