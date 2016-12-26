Almanya'da patlamamış bomba 54 bin kişiyi tahliye ettirdi

Almanya’nın Augsburg şehri İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması üzerine Noel günü tahliye edildi.

Euronews'in haberine göre ülkede savaş yıllarından bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye işleminde 54 bin kişi geçici olarak civardaki spor salonları ve okullara yerleştirildi. Bir inşaat sahasında çıkarılan 1.8 ton ağırlığındaki bombanın İngilizlerin 1944’teki hava bombardımanından kaldığı sanılıyor.

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