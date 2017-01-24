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24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis cezası verildi

24 Ocak 2017, Salı 20:22
Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet C'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı tespit edildi.

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.

PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor. 

AA

Etiketler: almanya, pkk
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