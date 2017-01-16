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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Almanya'da, Trump’ın o açıklaması tartışılıyor

16 Ocak 2017, Pazartesi 22:09
ABD başkanlığını yürütecek olan Donald Trump’ın, ABD dışında üretilen ancak ABD’ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerektiği yönündeki açıklaması, Alman hükümetinin ve otomotiv sektörünün tepkisini çekti.

Trump, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, ABD dışında üretilen ancak ABD’ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceğini belirterek, "ABD için otomobiller üretebilirler ancak ABD’ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödemeleri gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın açıklamaları, önemli bir otomobil üreticisi ülke olan Almanya'da tepkiyle karşılandı.

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Trump’ın açıklamalarına telaşlı bir şekilde reaksiyon gösterilmemesi gerektiğini belirtti. Gabriel, Trump’ın yüzde 35’lik vergi uygulamasının Amerikan otomobil endüstrisini daha kötü, zayıf ve pahalı hale getireceğini söyledi.

Trump'ın New York sokaklarındaki Alman otomobil sayısının, Alman sokaklarındaki ABD’li otomobil sayısına kıyasla daha fazla olduğu yönündeki eleştirisini değerlendiren Gabriel, ABD’nin buna Alman otomobil üreticilerini cezalandırmaya çalışmak yerine daha iyi ve daha cazip otomobiller üretmekle cevap vermesi gerektiğini ifade etti.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Matthias Wissmann da Trump’ın sözlerini ciddiye aldıklarını ancak ABD Kongresi’nde söz konusu vergiye büyük bir direnç gösterileceğini dile getirdi. Wissmann, ABD’nin gümrük tarifeleri veya diğer ticaret engelleri uygulamasının uzun vadede ABD ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Alman Endüstri Birliği Başkanı Dieter Kempf de Trump’ın, daha fazla istihdamın anahtarının güçlü endüstri olduğu yönündeki sözlerinde haklı olduğunu ancak bu hedefe gümrük vergileriyle ulaşılamayacağını belirtti.

Alman Makina ve Sistem Üreticileri Birliği Başkanı Carl Martin, Trump’ı eleştirerek, “Bu serbest ticarete meydan okumadır. Bunu endişeyle karşılıyoruz.” ifadesini kullandı.

Martin, ABD Temsilciler Meclisini, vergilerin getirilmesini engellemek için ellerinden geleni yapmaya çağırdı.

Öte yandan, Trump’ın açıklamalarının ardından bazı Alman otomobil üreticilerinin hisseleri değer kaybetti.

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