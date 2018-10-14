Almanya'da uçak yayaların arasına daldı: 1'i çocuk 3 kişi öldü

Polis yetkilileri, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Wasserkuppe beldesinde yaşanan kazada, Cesna tipi uçağın pistten çıkarak yayaların arasına daldığını ve 1'i çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Pilotun piste inişte sıkıntı yaşadığını belirten polis yetkilileri, yeniden havalanmak isterken uçağın kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığını belirtti. Alman medyası, kaza sonrası en az 8 kişinin yaralandığını yazdı. Wasserkruppe'deki pistin havacılıkla uğraşan çok sayıda sporcu tarafından kullanıldığı kaydedildi. AA

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