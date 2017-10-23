Almanya’daki 6 imam hakkında yeni gelişme

Almanya'da Federal Mahkemenin, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarına ilişkin Federal Savcılığın tutuklama talebini yeterli kanıtların sunulmaması gerekçesiyle reddettiği bildirildi.

"Süddeutsche Zeitung" gazetesi ile Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesinde bulunan WDR ve NDR yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Federal Savcılığın ajanlıkla suçladığı 6 imam ve Diyanet'in bir yöneticisinin tutuklanmasını talep ettiği belirtildi. Federal Mahkemenin ise Federal Savcılığın iddialarını yeterli bulmadığı ve suçlamalara ilişkin kuvvetli şüphenin olmadığına karar verdiği ifade edilen haberde, böylelikle savcılığın talebinin eylül sonunda ikinci kez reddedildiği vurgulandı. Söz konusu imamlar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cami cemaatinden Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları konusunda şüphelendikleri kişiler hakkında bilgi toplayıp, bu bilgileri Ankara’ya iletmekle suçlanmıştı. Savcılık ocak ayında bu yönde soruşturma başlatmış ve söz konusu imamların tutuklanmasını istemiş ancak o dönemde de Federal Mahkeme bu talebi reddetmişti. AA

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