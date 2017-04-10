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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

10 Nisan 2017, Pazartesi 00:13
Almanya, Suriye’de çatışmaların tırmanması tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin Suriye hava üssünü vurmasının ardından, askeri açıdan durumun daha da kızışmaması çağrısı yaptı. Kamu kanalı ZDF’de yayınlanan “Berlin Direkt” programında konuşan Gabriel, Suriye’ye yönelik yeni askeri müdahalelerin, gerilimin Suriye dışına taşmasına yol açabileceğini söyledi. Suriye sorununun sadece ABD ve Rusya’yı değil, Suudi Arabistan, İran ve komşu ülkeleri de ilgilendirdiğini kaydeden Gabriel, müdahalenin sorunu karmaşık hale getirdiğine dikkat çekti.

Rusya’yı Esad’a destek vermekten caydırmalıyız

ABD’nin müdahalesiyle birlikte oluşan endişe ortamından yararlanarak, tarafları bir masa etrafında toplamaya çalıştıklarını belirten Alman Dışişleri Bakanı, “Öncelikle Rusya’yı Suriye’ye tam destek verir pozisyondan uzaklaştırmalıyız. Çünkü Rusya olmadan, İran, Suudi Arabistan ve ABD olmadan sorunun çözülmesi mümkün olmayacaktır. Biz Avrupalılar olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz” dedi.

"Yeni bir askeri gerilimin anlamı yok"

Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları olarak yarın (pazartesi) bu konuyu görüşmek üzere bir araya geleceklerini açıklayan Gabriel, “ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a yeni bir askeri gerilimin anlamsız olduğunu; Rusya ve diğerlerini bir masa etrafında toplamak gerektiğini söylemeliyiz” dedi.

İdlib konusunda BM'ye eleştiri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden karar çıkmamasını eleştiren Gabriel, "En azından İdlib’te olanların araştırılması yönünde bir karar çıkabilirdi. Rus mevkidaşım Lavrov ile telefonda görüştüm. Rusya’nın İdlib’te olanların araştırılmasının önünü açacaklarını söyledi. Umarım bu konuda ciddidirler” diye konuştu.

"Yaşananlar bizim hemen yanı başımızda"

Suriye konusunda Avrupa’nın ABD ve Rusya’nın harekete geçmesini beklememesi gerektiğini de kaydeden Gabriel, "Biz, Avrupa olarak 500 milyonu temsil ediyoruz. Yaşananlar bizim hemen yanı başımızda. Ben Avrupa’nın kendiliğinden harekete geçmesini arzularım. Bizler de konferanslar düzenleyebiliriz. Bunu kısmen Afganistan konusunda Petersberg Konferansı’nda yaptık. Bizim de sunacak bir şeylerimiz var. Başkalarının bizim adımıza iş yapmasını bekleyemeyiz. Sorumluluk almak istediğimizi göstermeliyiz. İran, Suudi Arabistan, Rusya ve ABD ile ilişkilerimiz var, bunları kullanabiliriz” ifadelerinde bulundu.

DHA

Etiketler: almanya, suriye, savaş
Okunma Sayısı: 713
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