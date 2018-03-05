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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Almanya'dan iadesi istendi

05 Mart 2018, Pazartesi 16:23
Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Mart 2016'da Ankara'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Müslim'ün iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti.

Alman yetkililere cuma günü iletilen mahkeme kararında Müslim'ün geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslim, önceki gün Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma yapmıştı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslim hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir "kırmızı bülten" talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti.

 

AA

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