Almanya'dan 'Kürtlere' önemli uyarı!

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, önümüzdeki eylül ayında “bağımsızlık referandumu” yapacağını açıklayan Irak Bölgesel Kürt Yönetimini (IKBY) uyardı.

Libya ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklama yapan Gabriel, bölgede sıkıntıları arttırabilecek tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

“Irak’ın bütünlüğünü tehlikeye atmak, sınırları yeniden çizmeye kalkmak doğru bir yol değil ve bu Bağdat ve Erbil’de zaten var olan istikrarsız durumu daha da zorlaştırır” ifadelerini kullanan Alman Dışişleri Bakanı, tarafları diyaloğa davet etti.

İtilafların tahrik edilmemesini ve sorunların uzlaşı ile çözülmesi çağrısında bulunan Gabriel, özellikle Bağdat yönetimi ile Erbil arasında sorun teşkil edebilecek alanlarda diyalog tavsiye etti.

"Kazanımlar harcanmamalı"

IŞİD’e karşı mücadelenin henüz kazanılmadığına dikkat çeken Alman Bakan, birlikte sorunların üstesinden daha kolay gelineceğini söyledi. Gabriel, bugüne kadar elde edilen kazanımların basitçe harcanmaması gerektiğini de söyledi.

Almanya, 2014’te IŞİD’e karşı mücadelede Iraklı Kürtlere yardım kararı almış, Erbil’de kurulan kampta ise, 130 Alman askeri Peşmerge güçlerini eğitmeye başlamıştı. Almanya ayrıca, Peşmerge güçlerine eylül 2014’ten bu yana 32 bin silah, 90 milyon Euro değerinde 30 milyon mermi ve çok sayıda mühimmatın yanı sıra, önemli miktarda Milan tanksavar füzeleri de vermişti.