Almanya'dan 'muhaliflere' 49 milyon euro'luk yardım

Tagesspiel gazetesinin, Sol Parti milletvekili Efrim Sommer’in, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Walter Lindner’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine verilen yazılı yanıta dayandırarak verdiği haberinde, Alman hükümetinin Suriye’nin İdlib kentindeki 'muhaliflere' yardım için 49 milyon euro harcadığı belirtildi.

Gazetede yer alan habere göre, Suriyeli muhalifler Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 37.5 milyon euro tutarında parasal destek aldı. Ayrıca, başka Alman sponsorlar da silahlı 'muhaliflere' 11.3 milyon euro mali destek sağladı. Habere göre bunun dışında AB adına Alman istihbaratı tarafından 17 milyonluk bir ödeme daha yapıldı.

Lindner, verdiği yazılı yanıtta ‘Almanya, İdlib'de aşırılıkçılara karşı duran sivilleri destekliyor' dedi.

Gazete, Alman hükümeti tarafından Suriyeli silahlı muhaliflere yapılan mali yardımın Rusya ve Türkiye'nin tepkisine neden olabileceğini belirtti.