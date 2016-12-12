"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Almanya'dan 'PKK' açıklaması

12 Aralık 2016, Pazartesi 23:03
Dimroth, Berlin'deki basın evinde düzenlediği toplantıda, "terör örgütü PKK'nın Almanya'da para toplamasına ve eleman kazanmaya yönelik çalışmalara hükümetin ve polisin ne gibi tedbirler aldığına ilişkin" soruya karşılık, alınan ve alınacak önlemler konusunda Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) raporuna bakılmasını istedi.

"PKK Almanya'da terör örgütü kategorisinde yer alıyor. Bu açıdan sade üyeliği bile suçtur" ifadesini kullanan Dimroth, Almanya'nın eyalet sistemiyle yönetildiğine işaret etti. Dimroth, polisin aldığı önlemlerin eyaletlerin görev alanına girdiğini bildirdi.

BfV raporunda Almanya'da bir dizi PKK üyesine karşı soruşturma yapıldığının ve ceza davalarının açıldığının görülebileceğini belirten Dimroth, son olarak da bir DHKP-C üyesinin yakalandığını hatırlattı.

AKTİF İŞBİRLİĞİ

"Yani (Türkiye) ile çeşitli seviyelerde çok aktif işbirliği var" diyen Dimroth, söz konusu terörizme karşı uluslararası işbirliğinin hukukun izin verdiği çerçevede yapıldığını ifade etti. Dimroth, bu kapsamda Türkiye ile iyi bir işbirliği içinde olduklarını savunarak, Türkiye'nin çok önemli bir partner olduğunu, bu işbirliğindeki tüm imkanlardan yararlanmak istediklerini belirtti.

Alman ve Türk güvenlik birimlerinin bu yılın başında uzmanlar seviyesinde görüşmeler yaptığına değinen Dimroth, burada özellikle uluslararası terörizmle mücadelenin ele alındığına işaret etti.

Dimroth, bakanlar seviyesinde bu stratejik görüşmelerin yapılmasının planlanıp planlanmadığını ise bilmediğini kaydetti.

Alman Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer de Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün telefonda gerçekleşen görüşmede iki liderin terörle mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda karşılıklı güvence verdiğini söyledi.

Şu anda bu alanda yoğun işbirliğinin bulunduğunu savunan Demmer, şimdi Türkiye ile bu işbirliğinin nasıl daha da yoğunlaştırılabileceğine bakılacağını belirtti.

Okunma Sayısı: 1344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.