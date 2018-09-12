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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Almanya'dan Rusya'ya İdlib çağrısı

12 Eylül 2018, Çarşamba 17:36
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Rusya’nın İdlib ve Suriye'de insani felaketin önlenmesi konusunda sorumluluk almasını beklediğimizi söyleyeceğim." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrova’a, Rusya’nın İdlib ve Suriye’de insani felaketin yaşanmaması konusunda sorumluluk almasını beklediklerini söyleyeceğini belirtti.

Maas, Federal Meclisteki (Bundestag) bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, ülkesinin Suriye’deki çözüme ilişkin sorumluluk üstlenmediği yönündeki eleştirilere karşı çıktı.

Alman hükümetinin Suriye’de bir çözüm bulmak amacıyla aylardan beri ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye ve Rusya ile görüşmeler yaptığını ifade eden Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un cuma günü Berlin’de olacağını anımsattı.

Maas, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a, Rusya’nın İdlib ve Suriye’de insani felaketin önlenmesi konusunda sorumluluk almasını beklediğimizi söyleyeceğim." dedi.

Almanya'nın Suriye’de insani sorumluluğu da yerine getirdiğini savunan Maas, Almanya’nın Suriye’nin yeniden inşasına, bir siyasi süreç olduğunda katılacağını kaydetti.

Maas, Esed rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya’nın katılıp katılamayacağına ilişkin ülkede devam eden tartışmalarla ilgili olarak da “Elbette Alman hükümeti olarak bu konuda nasıl davranacağımızı istişare ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun uluslararası hukuk ve Alman Anayasası açısından zor bir konu olduğunu belirten Maas, ayrıca böyle bir operasyona katılım konusunda Alman askerlerinin Federal Meclis tarafından görevlendirilmesinin gerektiğini hatırlattı.

AA

Etiketler: Almanya, Rusya, İdlib, Suriye
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