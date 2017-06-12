Almanya'dan Schengen kararı

Almanya, G20 zirvesinin güvenliği için Schengen’i askıya aldı.

Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta gerçekleştirilecek G20 zirvesinin güvenliği için bugünden itibaren Almanya’nın sınır kontrollerine başladığı duyuruldu. Zirveye yönelik olası tehlikelere karşı önlem amaçlı başlatılan sınır kontrollerinin 11 Temmuz tarihine kadar süreceği bildirildi. Bu tarihe kadar Almanya’ya Schengen bölgesinden kara ve demiryolu ile giriş yapacak herkes pasaport göstermek zorunda kalacak. Havaalanlarında ise bir değişiklik söz konusu değil.

Açıklamada, uygulama hakkında komşu ülkeler ve Avrupa Komisyonu’nun bilgilendirildiği kaydedildi.

“Benim için zirvenin güvenliği, öncelikli konu” ifadesini kullanan Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bunun da sınırda başladığını söyledi.