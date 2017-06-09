Almanya'dan sert uyarı: Gerçekten ateşle oynamış olur

Almanya, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapmaya hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "ateşle oynadığını" ifade etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Martin Schaefer, Berlin’de düzenlenen olağan basın toplantısında bir soru üzerine yaptığı açıklamada, IKBY’nin tek yanlı referanduma gitme kararını eleştirdi.

Irak’ın birliğine zarar verecek adımların, ne uluslararası toplumun ne de Almanya’nın çıkarına olacağını vurgulayan Schaefer, "Her kim bu bölgede, diğerlerinin rızası olmadan sınırları değiştirme, hatta yeni bir devlet kurma gibi bir oyunun içine girerse gerçekten ateşle oynamış olur." ifadelerini kullandı.

Irak’taki merkezi hükümet ile Erbil arasında, Kerkük’ün statüsü de dahil birçok konuda görüş ayrılıkları olduğuna işaret eden Schaefer, ayrıca IKBY’de hükümetin seçimleri ertelenmesinin ardından "demokratik meşruiyet" tartışmalarının yapıldığını hatırlattı.

Schaefer, Almanya'nın Irak'ın birliğini korumasından, işleyen bir demokrasiye ve hukuk devletine kavuşmasından yana olduğunu vurguladı.

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