Almanya’dan Suriye operasyonuna açık kapı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Şam rejiminin Suriye’de kimyasal silah kullanması durumunda yapılması muhtemel askeri misilleme operasyonuna Almanya’nın katılıp katılmayacağına şimdiden karar verilemeyeceğini söyledi.

Bakan Erbil’de Alman birinci kanalı ARD’ye verdiği demeçte, “Önemli olan dünya devletlerinin birlik halinde hareket etmeleridir. Neler olabileceğini kestirmemiz mümkün değil. Ama Almanya olarak daha başından sırt çeviremeyiz. Almanya hükümeti anayasa ve devletler hukuku zemininde karar verecektir.” dedi. Almanya Irak ve Suriye’deki terör milisi IŞİD ile mücadeleye keşif ve yakıt ikmal uçaklarıyla destek veriyor. Muhtemel kimyasal silah saldırısına misilleme operasyonuna katılma konusu Almanya’da hararetli tartışmalara yol açtı. AA

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