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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Almanya’dan Türkiye’ye ‘normalleşme’ şartı

01 Eylül 2018, Cumartesi 20:59
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelecek hafta Ankara’ya yapacağı ziyarette, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunu gündeme getireceğini açıkladı.

Maas, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Viyana’daki toplantısında sırasında, gazetecilerin Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevaplandırdı. Türkiye’de siyasî sebeplerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına atıfta bulunan Maas, “Bu vakaların çözüme ulaşması gerekiyor.

Bu Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan bir adım olur” şeklinde konuştu. Sosyal Demokrat Partili Maas, bazıları hakkında iddianame olmaksızın yedi Alman vatandaşının, hâlâ cezaevinde tutulmasının Almanya’nın kabul edemeyeceğini açıkça ifade ettiğini belirtti. “Türkiye’nin normalleşme için gereken şartları yerine getirmesi” gerektiğini dile getiren Maas, bunun Türkiye ziyaretinde ele alınacak konulardan biri olacağını söyledi. Maas, “topun” artık Türk tarafında olduğunu sözlerine ekledi.

50 kişi cezaevinde 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye’de 50 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor. Sözcü, bunlardan yedisinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında siyasi nedenlerle tutuklandığını tahmin ettiklerine işaret etti. Bunun yanı sıra 35 Alman vatandaşının çoğunlukla siyasi suçlamalar yüzünden Türkiye’yi terk edemediğini ifade eden sözcü, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “bu vakalar üzerinde yoğun” bir şekilde çalıştığını belirtti. 

 

Etiketler: Türkiye, Almanya, AB
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  • Ali Tam

    2.9.2018 00:26:55

    25-30 sene önce Yesilköy Havalimanindan cikis yapacagim önümde bir Ecnebi. Polis pasaportunu kontrol etti sonra kalkti önünde Japonlar gibi yaylana yaylana selam verdi. Sira bana geldi Polisimizden bilmedigi bir Avrupa hukukundan kaynaklanan bir statü icin sanki bir kacak yakalamis edasiyla Ismimle SEN diye hitap eden bir ZIHNIYET. Kemalizmin vatandasa gina getiren devletine küstüren VADANDASA YASSAH siyaseti ecnebiye elpence divan durmalari... Alman Hükümeti hürmetine ne kadar tutuklu varsa devlet kendi imkanlariyla Almanya ya gönderir. Benzer suclardan tutuklu bulunan Türk vatandaslari KEMALIZMIN umdeleri icabi SEN TUTUKLU KAL prensibine maruz kalacaklardir demek icin müneccim olmaya gerek yok.

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