Almanya'dan üst düzey Diyanet görevlisine soruşturma

Almanya'da Federal Savcılık, Diyanet İşleri'ne bağı imamlara yönelik casusluk iddialarına karşı üst düzey bir diyanet görevlisi hakkında soruşturma başlattı.

Süddeutsche Zeitung gazetesi, NDR ve WDR yayın kuruluşları, casusluk iddiaları kapsamında Federal Savcılık tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Halife Keskin hakkında, 13 Mart'ta soruşturma başlattığını iddia etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Halife Keskin'in Türkiye'nin tüm ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerine gönderdiği yazıyla, Gülen yapılanmasına ilişkin bilgilerin toplanması talimatını verdiği öne sürülüyor. Almanya'da görevli diğer imamların da, Gülen yapılanmasına ilişkin bilgi toplamalarının istenildiği haberlerde yer alan iddialar arasında. Federal Savcılığın elinde Diyanet'in ve Halife Keskin'in bu yönde talimat verdiğine dair kanıt bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu kanıtı kurum bünyesinde görevli bir kişinin aktardığı da iddialar arasında. Öte yandan Halife Keskin hakkında ilk iddiaların Yeşiller Partisi Milletvekili Volker Beck tarafından Şubat ayında Federal Savcılığa iletildiği belirtiliyor. Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı 930 cami bulunuyor. DHA

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