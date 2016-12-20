Almanya: Doğru kişiyi gözaltına aldığımızdan emin değiliz

Dün akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarında 12 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı saldırı ile ilgili olarak gözaltına alınan kişinin, olay ile ilgisi olup olmadığı netleşmedi.

Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kand, "Esasında bu kişinin tırın şoförü olup olmadığı belirsiz" dedi. Bu arada saldırıyı IŞİD üstlendi. Zanlı, Noel pazarından kaçtıktan sonra yaklaşık iki kilometre uzaktaki bir parkta yakalanmıştı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, zanlının 'muhtemelen' Pakistan'dan geldiğini, sığınma başvurusunda bulunduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini açıkladı. Thomas de Maiziere gazetecilere yaptığı açıklamada zanlının 31 Aralık 2015 tarihinde Almanya'ya girdiğini, Şubat ayında da Berlin'e geçtiğini kaydetti. Merkel: En sert şekilde cezalandırılacak Almanya Başbakanı Angel Merkel, olayı "terör saldırısı" olarak gördüklerini ve saldırının arkasındakilerin mümkün olan en sert şekilde cezalandırılacağını söylemişti. Angela Merkel zanlının sığınma başvurusu yapmış olan bir göçmen olduğunun kesinleşmesi halinde bunun "özellikle korkunç ve katlanılması zor olacağını" belirtmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırının arkasındakilerin sert şekilde cezalandırılacağını söyledi Merkel bugün saldırı düzenlenen Noel pazarını ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak. Alman Tagesspiegel gazetesi ise zanlının küçük suçlar nedeniyle poliste kaydı olduğu ancak bilinen bir 'terör örgütü bağlantısı olmadığını' yazdı. Polis yetkilileri ise tırın asıl sürücüsü olduğuna inanılan Polonyalı kişinin ise sürücünün yanında ölü bulunduğunu açıkladı. Breitscheidplatz'daki Noel pazarı, Berlin'in batısındaki başlıca alışveriş caddesi Kurfuerstendamm yakınlarında kurulmuştu. Alman DPA haber ajansına göre polis, Türkiye saatiyle 22:14'te yaşanan olay sırasında Polonya plakası taşıyan tırın pazarda 50 ila 80 metre ilerlediğine inanıyor. Fransa'nın Nice kentinde de 14 Temmuz'daki Bastille Günü'nde benzer şekilde düzenlenen saldırıda bir tırın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 86 kişi ölmüştü. Saldırgan daha sonra polis tarafından öldürülmüştü. Saldırıyı ise IŞİD üstlenmişti.

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