Almanya Hükümet Sözcüsünden Türkiye açıklaması

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet ve gelecek Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inandıklarını belirtti.

AA

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